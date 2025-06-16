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10test
Представлен новый мини-ПК Tuxedo Nano Pro Gen 14 с поддержкой Linux
Мини-ПК может быть укомплектован Ryzen AI 5 340 или AI 7 350

Tuxedo анонсировала мини-ПК Nano Pro Gen 14, оснащенный процессором AMD Krackan Point. Устройство может быть укомплектовано Ryzen AI 5 340 или AI 7 350. Последний вариант выделяется интегрированной графикой Radeon 860M, что делает его подходящим для нетребовательных игр.

Обе версии поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и до 10 ТБ дискового пространства. Важно отметить, что второй слот M.2 рассчитан только на SSD формата 2242. Другой отличительной чертой Tuxedo Nano Pro Gen 14 является его миниатюрный форм-фактор, сопоставимый с размером ладони.

Tuxedo подчеркивает, что Nano Pro Gen 14 имеет габариты 110x117,5x49 мм и вес около 1 кг. Набор портов подключения включает: 2x USB4, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x HDMI 2.1, 1x 2.5G Gigabit LAN, 1x Gigabit LAN и 1x аудиоразъем. Для беспроводной связи реализованы WiFi 6E и Bluetooth 5.2. Пользователям предлагается выбор операционной системы, включая Windows 11, Tuxedo OS и Ubuntu.

Базовая цена начинается от 840 евро (примерно 974 доллара США) и может превышать 2800 евро – в зависимости от конфигурации. 

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#windows 11 #linux #ubuntu #tuxedo #ryzen ai 5 340 #ai 7 350 #nano pro gen 14 #tuxedo os
Источник: notebookcheck.net
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