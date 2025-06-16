PCIe 6.0 не появится на рынке до 2030 года.

Твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 сохранят свою актуальность на рынке, по крайней мере, в потребительском сегменте, еще достаточно долго. Глава компании Silicon Motion поделился информацией о ключевых факторах, сдерживающих спрос на технологию PCIe 6.0.

Неудивительно, что SSD PCIe 5.0 продолжат доминировать, ведь помимо новизны и повышенной скорости, реальной необходимости в более быстрых решениях пока нет. Пропускная способность PCIe 5.0 практически вдвое превышает показатели PCIe 4.0, однако большинство пользователей еще не успели в полной мере оценить преимущества даже текущего стандарта.

Ожидать широкого распространения новой технологии в ближайшие годы не стоит, поскольку ощутимого прироста производительности, ради которого стоило бы обновляться, пока не наблюдается. С таким мнением согласен и Уоллес Коу, генеральный директор Silicon Motion, о чем сообщает Tom's Hardware. По его словам, производители ПК не проявляют интереса к PCIe 6.0, а AMD и Intel пока не готовы обсуждать эту тему.

Поскольку возможности PCIe 5.0 вполне удовлетворяют текущие потребности, а Silicon Motion занимает лидирующие позиции в этой сфере, компания не видит смысла в разработке контроллеров для SSD PCIe 6.0.

Появление PCIe 6.0 на рынке стоит ожидать не раньше конца 2027 или 2028 года, и то лишь в корпоративном сегменте, что связано с планами NVIDIA по выпуску архитектуры Rubin в конце 2026 года. Для массового потребительского рынка внедрение PCIe 6.0 пока не имеет смысла. Большинство пользователей ПК не располагают платформами, поддерживающими PCIe Gen 5.0, а те, у кого они есть, не ощущают существенной разницы при переходе с твердотельных накопителей Gen 4.0.