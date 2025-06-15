Смартфон будет работать на основе Qualcomm SM8850 или Snapdragon 8 Elite 2/

Xiaomi рассматривает возможность возвращения к одному из своих самых смелых экспериментов в области дизайна. Свежие сведения от DCS указывают на скорый выход нового флагманского устройства, который может вновь удивить наличием полноразмерного дополнительного дисплея на задней панели.

Хотя источник прямо не называет Xiaomi, намеки вполне очевидны. В публикации говорится о флагмане, построенном на основе Qualcomm SM8850 или Snapdragon 8 Elite 2. В сообщениях инсайдера также было уточнено, что это будет не складной телефон, а модель с "широким корпусом".

По мнению ряда китайских источников, речь может идти о презентации Xiaomi 16 Pro Max, который, как ожидается, заменит Xiaomi 15 Pro. При этом, по имеющимся данным, версии Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro будут отличаться меньшими размерами и представлять собой более компактные варианты в рамках этой серии.