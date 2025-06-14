Компания планирует представить первые образцы своих новых SSD во второй половине 2026 года

Компания Kioxia анонсировала разработку нового твердотельного накопителя (SSD), который, по заявлениям компании, способен достигать производительности в 10 миллионов IOPS (операций ввода-вывода в секунду), что полностью соответствует потребностям систем, работающих с искусственным интеллектом.

В основе этого SSD будет лежать технология XL-Flash, представляющая собой тип NAND памяти с одноуровневыми ячейками (SLC), в сочетании с разработанным Kioxia контроллером.

Представитель Kioxia сообщил TechPowerUp, что они используют свои высокоскоростные чипы памяти XL-Flash на базе SLC и объединяют их с новым контроллером. Целью является достижение более 10 миллионов IOPS, а образцы планируется подготовить во второй половине 2026 года.

IOPS является показателем того, как быстро накопитель может обрабатывать небольшие случайные запросы, что особенно важно для приложений искусственного интеллекта и серверных решений, где скорость доступа к небольшим файлам критична.

Этот показатель отличается от ГБ/с, который характеризует фактическую скорость передачи данных и используется для оценки скорости чтения или записи больших файлов.

Накопитель с высокой скоростью передачи данных может быть оптимальным решением для редактирования видео или передачи крупных файлов, но для задач машинного обучения, где происходит постоянное чтение или запись множества небольших пакетов данных, более важным является высокая производительность IOPS.