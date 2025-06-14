В одноядерном тесте K80 Ultra получил 2 679 баллов, а в многоядерном – 8 358 баллов

В конце текущего месяца китайский рынок увидит запуск смартфона K80 Ultra, о чем официально сообщила компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi. Практически сразу после заявления, устройство было протестировано на платформе Geekbench, что позволило узнать ключевые характеристики его производительности.

Согласно данным Geekbench, модель K80 Ultra (с номером 25060RK16C) работает на базе восьмиядерного процессора, где одно ядро имеет тактовую частоту 3,73 ГГц, три ядра отвечают за производительность с частотой 3,30 ГГц, а остальные четыре ядра эффективны при 2,40 ГГц. Обработкой графики занимается графический ускоритель Immortalis-G925.

Конфигурация как центрального, так и графического процессора указывает на то, что в основе Redmi K80 Ultra лежит чип MediaTek Dimensity 9400 Plus – флагманское решение, демонстрирующее соответствующие результаты.

В одноядерном тесте K80 Ultra получил 2 679 баллов, а в многоядерном – 8 358 баллов. Тестируемая модель имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15, с фирменной оболочкой HyperOS от Xiaomi.

Помимо информации о чипе, телефон также прошел сертификацию в китайском регулирующем органе 3C. В документации указано, что в комплекте может идти зарядное устройство на 120 Вт, хотя само устройство может поддерживать максимальную мощность зарядки в 100 Вт. Ходят слухи, что емкость аккумулятора составит 7 500 мАч, и, как ожидается, это будет кремниево-углеродная батарея.

Среди других ожидаемых характеристик – 6,8-дюймовая LTPS OLED-панель с разрешением 1,5K и тройная основная камера на 50 МП. Также предполагается наличие металлической рамки и защиты от пыли и влаги по стандартам IP68 или IP69.

Как и предыдущие модели Ultra, K80 Ultra, скорее всего, останется эксклюзивом для китайского рынка. Однако, вероятно, Xiaomi проведет ребрендинг устройства для международного рынка, и его глобальным аналогом, предположительно, станет Xiaomi 15T Pro, который появится в третьем квартале 2025 года.