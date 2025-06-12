Разрабатывается новый форм-фактор твердотельных накопителей, получивший название E2

В связи с эволюцией рабочих нагрузок и растущей потребностью в больших объемах данных для нужд искусственного интеллекта и аналитики, традиционное разделение между быстрыми SSD и экономичными HDD перестает быть оптимальным для всех сценариев использования.

Для заполнения образующегося пробела в корпоративных системах хранения разрабатывается новый форм-фактор твердотельных накопителей, получивший название E2. Способные вмещать до 1 ПБ QLC флэш-памяти на один диск, они могут стать тем самым компромиссным решением, в котором нуждается индустрия.

По данным StorageReview, разработка форм-фактора E2 ведется при поддержке таких ключевых игроков, как Micron и Pure Storage, в рамках Ассоциации индустрии сетевых устройств хранения данных и проекта Open Compute.

SSD E2 ориентированы на информацию, к которой обращаются достаточно часто, где жесткие диски оказались недостаточно производительными, но которая не требует затрат на высокопроизводительную флэш-память.

Физические размеры SSD E2 составляют 200 мм x 76 мм x 9,5 мм. Они используют тот же разъем EDSFF, что и диски E1 и E3, но оптимизированы для развертываний с высокой плотностью хранения.

В стандартный сервер 2U можно установить до 40 дисков E2, что обеспечивает до 40 ПБ флэш-памяти в одном корпусе. StorageReview сообщает, что эти диски будут подключаться через PCIe 6.0 с использованием четырех линий и могут потреблять до 80 Вт на устройство, хотя ожидается, что большинство моделей будут потреблять значительно меньше.

Производительность составит 8-10 МБ/с на терабайт или до 10 000 МБ/с для модели объемом 1 ПБ. Это быстрее, чем у жестких дисков, но уступает топовым корпоративным SSD. Основными приоритетами E2 станут емкость, эффективность и оптимизация затрат.

В мае 2025 года компания Pure Storage продемонстрировала прототип E2 емкостью 300 ТБ, конденсаторами для защиты от потери питания и флэш-контроллером, оптимизированным для работы с такими объемами данных. Ожидается, что появятся новые серверные системы, поддерживающие этот форм-фактор.