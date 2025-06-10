Стартовая цена часов 150 долларов

За несколько недель до официальной презентации Samsung Galaxy Watch 8 Classic, еще не представленные флагманские смарт-часы нового поколения появились на торговой площадке eBay. В объявлении присутствуют фотографии нового носимого устройства, а также подтверждение ряда спецификаций.

Предполагается, что Galaxy Watch 8 Classic займет место Galaxy Watch Ultra. Вскоре после появления в сети качественных изображений грядущих смарт-часов Samsung, прототип устройства был выставлен на eBay со стартовой ценой в 150 долларов.

Объявление на eBay содержит первые "живые" фотографии смарт-часов, демонстрирующих квадратный корпус и круглый дисплей, аналогичные Galaxy Watch Ultra. Отличительной особенностью является выступающий безель, который будет вращающимся и предназначен для навигации по спискам, масштабирования фотографий и карт.

Серебристый корпус оснащен тремя кнопками на правой стороне и отверстиями для динамиков и микрофонов слева. К сожалению, датчики на задней панели закрыты наклейкой, что не позволяет их рассмотреть. Однако надписи на задней крышке подтверждают номер модели "SM-L505U", наличие встроенного модема LTE и прочное сапфировое стекло дисплея. Корпус имеет диаметр 46 мм и обладает водонепроницаемостью до 5 АТМ.

Согласно информации из листинга на eBay, Galaxy Watch 8 Classic обладает 64 ГБ встроенной памяти, что вдвое превышает объем памяти Galaxy Watch Ultra.