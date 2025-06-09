Ноутбук оснащен съемным аккумулятором и портом Gigabit Ethernet LAN.

Panasonic представила Lets Note SC, 12,4-дюймовый портативный ноутбук, разработанный специально для деловых людей. Основной акцент в ноутбуке сделан на удобстве переноски, продолжительной работе без подзарядки и простоте использования.

Согласно данным MyNavi, устройство оборудовано 12,4-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920 на 1280 пикселей.

Конструкция шарнира позволяет открывать экран на 180 градусов, предотвращая его касание поверхности стола благодаря слегка приподнятому положению. Корпус ноутбука обладает усиленной конструкцией и успешно прошел испытания на соответствие военным стандартам MIL. Panasonic особо подчеркивает прочность устройства, включая его устойчивость к ударам и вибрации.

SC, доступный в сером и черном исполнениях, комплектуется процессорами Intel Core Ultra Series 2: Ultra 7 255H или Ultra 5 255U, в зависимости от выбранной конфигурации.

По заявлению Panasonic, вес ноутбука составляет 919 граммов, однако независимое тестирование показало вес 901 грамм.

Устройство оснащено съемным аккумулятором емкостью 56 Вт·ч, который крепится винтами, а не системой защелок, как в предыдущих моделях.

По стандартам JEITA 3.0, время работы от аккумулятора составляет 12,7 часов при просмотре видео и около 34,6 часов в режиме ожидания. Тесты в реальных условиях показали, что после 90+ минут работы с офисными приложениями и 30-минутного видеозвонка остается 50% заряда.

Кнопка питания, перемещенная за клавиатуру, стала менее подвержена случайным нажатиям и теперь выполняет функцию сканера отпечатков пальцев. SC также оснащен круглым тачпадом.

Среди возможностей подключения – порт Gigabit Ethernet LAN, редко встречающийся в современных ноутбуках. Однако слоты D-Sub и SD-карт были исключены, что отражает тенденцию пользователей к использованию HDMI и повышенным стандартам безопасности данных. Большинство портов, включая USB Type-A, два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и HDMI, теперь расположены на левой стороне.

Стартовая цена ноутбука составит приблизительно 1880 долларов США, а начало продаж запланировано на 20 июня.