В основе аппаратной начинки защищенного планшета лежит SoC Unisoc T7280.

Компания Hotwav, известная своими защищенными устройствами, представила новый прочный Android-планшет R9 Plus.

R9 Plus разработан для эксплуатации в экстремальных условиях и соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. На задней панели расположен мощный фонарик. Также стоит отметить сертификацию Widevine L1, позволяющую просматривать HD-контент с различных стриминговых сервисов.

В основе аппаратной начинки лежит SoC Unisoc T7280, не отличающийся высокой производительностью, но включающий два ядра Cortex-A75 и шесть Cortex-A55. Процессор работает в связке с 8 ГБ оперативной памяти и объемом встроенной памяти в 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 20 080 мАч можно использовать для зарядки других гаджетов. 11-дюймовый дисплей имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей, однако яркость в 400 нит может быть недостаточной для использования на ярком солнце. Планшет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.