Игроков также ожидает выбор оружия в стиле Red Dead Redemption 2

После релиза второго трейлера GTA 6, дискуссии вокруг игры немного утихли. Однако предвкушающих выход, который состоится менее чем через год, подогревают новые утечки информации. Эти утечки намекают на грандиозный масштаб и высокий уровень интерактивности грядущей игры. Изначально планировавшийся к выходу осенью 2025 года, релиз GTA 6 был перенесен на 26 мая 2026 года.

Новая информация поступает из того же источника, GameRoll, который ранее безошибочно назвал полные имена главных героев, Джейсона и Люсии, до официального анонса. Теперь инсайдер поделился новыми деталями об игре, утверждая, что в GTA 6 будет более 700 магазинов для посещения, а также сотни торговых центров.

Инсайдер также утверждает, что в игре будет пять глав, и игроков ждет колесо выбора оружия в стиле Red Dead Redemption 2, а также возможность хранения оружия в багажнике автомобиля. Некоторые небоскребы в игре будут оборудованы лифтами.

Эти утечки, опубликованные на Imgur, представляют собой наиболее значимую информацию от GameRoll. Важно помнить, что это неофициальные данные, и Rockstar пока поделилась лишь двумя трейлерами и несколькими изображениями.

Второй трейлер GTA 6 представил главных героев и продемонстрировал впечатляющие графические достижения.