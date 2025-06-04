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10test
Casio выпускает новые часы G-Shock серии MRG-B2000
Часы имеют цвета в традиционных оттенках используемых в самурайских доспехах

В Японии открылся предварительный заказ на модели часов Casio G-Shock MRG-B2000BG-3A и MRG-B2000RG-3A. Информация о дизайне и функциональных возможностях этих часов появилась еще в начале текущего года. 

Обе новые модели Mr-G имеют цвета в традиционных оттенках используемых в самурайских доспехах. MRG-B2000BG-3A имеет титановый безель с матовым покрытием и титановый браслет, в то время как MRG-B2000RG-3A отличается безелем из рекристаллизованного титана и ремешком из фторкаучука Durasoft. Это отражается на весе моделей: MRG-B2000BG-3A весит 150 г, а MRG-B2000RG-3A – 138 г.

Технические характеристики обеих моделей MRG-B2000 идентичны. Они оснащены Bluetooth-соединением для управления различными настройками и функциями через приложение Casio Watches на смартфоне. Это радиоуправляемые часы (Multiband 6) с поддержкой отображения времени в двух часовых поясах. Среди других особенностей – секундомер с точностью до 1 секунды, таймер обратного отсчета с 24-часовым диапазоном и ежедневный будильник. Кроме того, предусмотрена система подзарядки Tough Solar и водонепроницаемость до 200 метров.

В Японии предварительный заказ на Casio G-Shock MRG-B2000BG-3A и MRG-B2000RG-3A можно оформить по цене около 2690 долларов США за штуку. 

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#casio #bluetooth #g-shock #mrg-b2000
Источник: notebookcheck.net
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