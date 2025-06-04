Мини-ПК имеет 32 ГБ ОЗУ и поддерживает максимально возможный объем памяти до 96 ГБ

Компания Minix представила новую модель мини-ПК под названием N713. Новый мини-ПК имеет компактные размеры 12 x 12 x 3,8 см и оснащен процессором Intel Core i7-13620H. Настольная система укомплектована 32 ГБ оперативной памяти, состоящей из двух модулей по 16 ГБ. Общий объем поддерживаемой памяти составляет 96 ГБ. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ, а для расширения хранилища имеется дополнительный слот M.2 2280, подключенный по четырем линиям PCIe 3.0 и поддерживающий твердотельные накопители SATA.

Minix N713 поддерживает подключение до четырех внешних мониторов через два порта HDMI 2.1, порт Thunderbolt 4 и порт USB 3.2 Gen 2. Теоретически, через Thunderbolt 4 можно подключить внешнюю видеокарту, хотя это может снизить производительность графического процессора из-за отсутствия OCuLink.

В число дополнительных возможностей подключения входят четыре порта USB 3.2 Gen 2 Type-A. Питание осуществляется через USB Type-C с напряжением 20 В и силой тока до 5 А, заменяя традиционный разъем питания. Для сетевого подключения пользователи могут использовать WiFi 6 и два порта Ethernet, один из которых поддерживает скорость 2,5 Гбит/с, а другой — 1 Гбит/с.