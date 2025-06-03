Матрица монитора поддерживает 8-битную цветность и охватывает 99% цветового охвата sRGB

В Китае компания HKC представила свой новый 27-дюймовый монитор V2719, который уже можно приобрести по цене 83 доллара США. В мониторе используется IPS-матрица с разрешением 1920x1080, поддерживающая частоту обновления 144 Гц. По заявлению HKC, дисплей обеспечивает широкие углы обзора, достигающие 178 градусов, и стабильное качество изображения по всей площади экрана.

Матрица поддерживает 8-битную глубину цвета и охватывает 99% цветового пространства sRGB, что способствует улучшению точности цветопередачи для таких задач, как базовая обработка фотографий или просмотр мультимедийного контента. Яркость дисплея составляет 250 нит, а время отклика GTG – 5 мс.

Для снижения нагрузки на глаза при длительном использовании HKC внедрила технологии Flicker-Free DC Dimming и Low Blue Light. Эти функции делают V2719 подходящим выбором для пользователей, проводящих много времени за работой или просмотром контента. Монитор также оснащен несколькими предустановленными режимами отображения, доступными через экранное меню, включая настройки для просмотра фильмов, игр в жанрах FPS/RTS и чтения.

V2719 комплектуется регулируемой по наклону подставкой, позволяющей пользователям настроить комфортный угол обзора. Кроме того, поддерживается крепление VESA 100x100 мм.

В плане подключения HKC предусмотрела порты HDMI и VGA, обеспечивая совместимость с широким спектром устройств, включая устаревшие системы. Дизайн HKC V2719 выполнен в минималистичном черном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в домашние или рабочие пространства.