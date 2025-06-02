Часы поддерживают Bluetooth для дополнительных функций и настройки через приложение Casio Watches на мобильном телефоне

В Японии открыт предварительный заказ на модели часов Casio G-Shock Full Metal GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C. Информация о них впервые появилась в марте 2025 года, а более подробные сведения были раскрыты в мае вместе с информацией о GM-B2100.

Теперь Casio официально анонсировала эти две новые модели часов, подтвердив их спецификации и представив дополнительные изображения.

GM-B2100SD-1C – это гибридные часы, сочетающие аналоговый циферблат и небольшой цифровой дисплей. Их черный циферблат выделяется синими, желтыми и красными акцентами. Корпус, безель и ремешок выполнены из прочной нержавеющей стали. Функционал включает секундомер, несколько будильников, таймер обратного отсчета и двойную светодиодную подсветку. Модели часов поддерживают Bluetooth-соединение для расширенных функций и настройки через приложение Casio Watches на смартфоне. Кроме того, присутствует технология зарядки Tough Solar и водонепроницаемость до 20 АТМ.

GMW-B5000D-1C – это цифровые часы, также с корпусом и ремешком из нержавеющей стали. Эта модель оснащена радиоконтролем времени (Multiband 6), позволяющим пользователям выбирать и переключаться между пятью мировыми часовыми поясами. Как и GM-B2100, они поддерживают Bluetooth-соединение, а также предлагают секундомер, таймер обратного отсчета и будильники. Белая светодиодная подсветка облегчает чтение дисплея в условиях недостаточной освещенности. Также реализованы зарядка Tough Solar, режим энергосбережения и водонепроницаемость до 20 АТМ.

В настоящее время Casio принимает предварительные заказы на G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C в Японии по цене около 593 долларов США за каждую модель. Пока неизвестно, будут ли эти часы выпущены в других странах.