В данный момент студия активно увеличивает команду, и, судя по данным на их веб-сайте, анонс их первого проекта близок

Бывшие разработчики из Ready at Dawn, Ubisoft и Midgar Studios скооперировались для создания Atlantis Studio – новой студии. Которая, как сообщает GamesBeat, планирует сосредоточиться на разработке «впечатляющих игр на основе Unreal Engine 5».

Новую студию, которая расположится на юге Франции, возглавит Ру Вирасурия, экс-президент Ready At Dawn, чей послужной список включает работы над The Order: 1886 и Echo VR. Компанию Вирасурии составит Нико Аугусто.

В настоящее время студия активно расширяет штат, и судя по информации на их сайте, анонс их дебютного проекта не за горами. Вероятно, больше информации об их разработке появится на Summer Game Fest.