Компания намерена называть свои грядущие операционные системы в соответствии с годом их релиза

Компания Apple готовится к серьезным изменениям в наименовании своих операционных систем. Новые сведения указывают на то, что технологический гигант может отказаться от традиционной системы нумерации iOS, iPadOS, macOS и прочих, переходя к обозначениям на основе года выпуска, что потенциально упростит понимание для пользователей. Наряду с масштабным редизайном, который также находится в разработке, грядущая презентация Apple на WWDC 2025 обещает стать важной вехой.

Согласно данным Bloomberg News, Apple планирует давать своим будущим операционным системам названия, соответствующие году их выхода. Это означает, что, например, вместо iOS 19 этой осенью будет представлена iOS 26.

Ожидается, что это изменение, которое будет подтверждено на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) 9 июня, коснется iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Предполагается, что такой подход упростит процесс, облегчив пользователям и разработчикам отслеживание обновлений. Таким образом, следует ожидать, что iPadOS 26, macOS 26 и другие будут выпущены с унифицированной системой наименований.

Однако изменения не ограничиваются только названиями. Apple работает над большой переработкой дизайна под кодовым названием Solarium, которая затронет все ее ОС. Предположительно, Solarium может стать самой значительной визуальной трансформацией со времен iOS 7 в 2013 году, привнеся свежий облик во все устройства, от iPhone до Apple Vision Pro.