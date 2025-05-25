Смартфон будет оснащен перископической камерой.

После выпуска Vivo T4 на базе Snapdragon 7s Gen 3 в апреле 2025 года, Vivo планирует представить T4 Ultra, премиальный смартфон среднего класса, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9300. Dimensity 9300+, ранее фигурировавший в слухах как часть T4 Ultra, превосходит Snapdragon 8 Gen 3 в тестах, таких как Geekbench и AnTuTu, и даже в игровой производительности, по данным NanoReview.

Vivo T3 Ultra оснащен Dimensity 9200+, что также подтверждает предположение. Работая под управлением Funtouch OS 15 на Android 15, T4 Ultra обещает плавную работу с программным обеспечением.

Согласно последним утечкам, устройство оснащено 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Также предполагается, что он может похвастаться пиковой яркостью 5000 нит. Но система камер устройства выделяется больше всего, имея 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX921 для четких и детализированных снимков и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Вероятно, он будет дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Ожидается, что смартфон дебютирует в начале июня 2025 года, возможно, вместе с T4 Lite, и сможет конкурировать с Realme GT Neo 7.