Монитор оснащен безвентиляторной системой охлаждения, включающую графеновый лист и алюминиевый радиатор

Компания ViewSonic представила в Китае свой новый игровой монитор XG273-4K-OLED. Этот монитор имеет 26,5-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 4K (3840 x 2160) и высокой частотой обновления 240 Гц.

В дисплее используется QD-OLED панель, разработанная Samsung Display. Она отличается сверхбыстрым временем отклика GTG 0,03 мс и поддерживает частоту обновления до 240 Гц. ViewSonic получила для монитора сертификацию VESA ClearMR 13000, подтверждающую минимальное размытие и высокую четкость изображения в динамичных игровых сценах.

XG273 охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, 98% AdobeRGB и 100% sRGB. Он обладает 10-битной глубиной цвета и поставляется с заводской калибровкой, обеспечивающей Delta E менее 1. Благодаря такой точности цветопередачи ViewSonic ориентируется как на геймеров, так и на профессионалов, работающих с графикой.

XG273 оснащен двумя портами DisplayPort 2.1 (UHBR20) и двумя портами HDMI 2.1, что позволяет передавать несжатое 4K-видео с частотой 240 Гц. В наличии также порт USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью до 100 Вт, позволяющий заряжать ноутбук, используя монитор в качестве дисплея.

Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт и настраиваемой RGB-подсветкой. XG273 также поддерживает режимы PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой) для работы с несколькими источниками сигнала одновременно. В мониторе предусмотрены различные игровые функции, такие как Night Vision и Cat Vision для улучшения видимости в темных областях, а также Eagle Eye, выполняющий функцию зума.

ViewSonic разработала безвентиляторную систему охлаждения для монитора, включающую графеновый лист и алюминиевый радиатор. Это решение гарантирует бесшумную работу устройства в течение продолжительного времени. Для снижения нагрузки на глаза без ущерба для цветопередачи предусмотрены технологии DC-dimming и аппаратный фильтр синего света.

ViewSonic XG273-4K-OLED оценён производителем в 6499 юаней, что соответствует примерно $900.