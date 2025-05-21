iQOO представляет обе модели как многофункциональные гаджеты и подходящие для досуга

Компания iQOO укрепила свои позиции на рынке мощных Android-планшетов, представив в Китае модели Pad 5 и Pad 5 Pro. Эти новинки отличаются передовыми флагманскими чипсетами MediaTek, дисплеями с высокой частотой обновления и емкими аккумуляторами. iQOO позиционирует обе модели как универсальные устройства для развлечений, игр и эффективной работы.

Pad 5 Pro оснащен 13,2-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3096x2064 пикселей (3,1K), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Дисплей поддерживает технологии HDR10 и широкую цветовую гамму DCI-P3, обеспечивая профессиональную точность цветопередачи с Delta E ≈ 0,8.

Стандартная версия Pad 5 получила 12,1-дюймовый экран с разрешением 2800x1968 пикселей (2,8K) и аналогичной частотой обновления, но с меньшей пиковой яркостью – 900 нит. Оба дисплея оснащены аппаратной фильтрацией синего света, DC-диммингом и режимом чтения, имитирующим бумагу.

В Pad 5 Pro используется чипсет Dimensity 9400+, изготовленный по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC. Он включает 12-ядерный графический процессор Immortalis-G925. В Pad 5 установлен чипсет Dimensity 9300+ с графическим процессором Immortalis-G720. Оба чипсета построены с использованием архитектуры Blue Crystal, что повышает производительность и энергоэффективность. Модель Pro демонстрирует в AnTuTu результат свыше 2,94 миллиона баллов.

Оба планшета работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5D. Они поддерживают плавающие окна, удаленное управление ПК и совместную работу между устройствами через Connection Center. Система включает WPS Office, CAJViewer, функции редактирования документов и расширения экрана для работы, схожей с настольным компьютером.

Pad 5 Pro оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Pad 5 получил 8-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру.

Pad 5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 12 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. iQOO заявляет, что он обеспечивает до 18 часов воспроизведения видео и 65 дней в режиме ожидания. Pad 5 оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч с зарядкой 44 Вт. В обоих планшетах используются интеллектуальные системы управления аккумулятором и функции энергосбережения для увеличения времени работы.

Pad 5 Pro весит 635 граммов при толщине 6,07 мм. Он оснащен аудиосистемой с 8 динамиками с разделением высоких и низких частот и технологией Super Audio 6.0. Pad 5 немного толще – 6,62 мм и весит 590 граммов. Он оснащен 6 динамиками. Обе модели поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB Type-C (USB 3.2 Gen 1).

В Pad 5 Pro используется система отвода тепла площадью 40 600 мм², а в Pad 5 – система площадью 34 200 мм². Оба устройства поддерживают аксессуары, такие как Smart Touch Keyboard и Pencil 3, поддерживающие магнитную зарядку и ввод с низкой задержкой.