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10test
Объявлена ​​дата запуска первого в мире модульного защищенного смартфона Oukitel WP300
Благодаря емкому аккумулятору на 16 000 мАч смартфон также способен функционировать как проводной внешний аккумулятор.

Oukitel продвигает WP300, заявляя, что это уникальное устройство, сочетающее в себе функции смартфона, фитнес-трекера, беспроводных наушников и кемпингового фонаря благодаря своей "первой в мире" модульной конструкции. Благодаря мощному аккумулятору на 16 000 мАч он также способен работать как проводной внешний аккумулятор. Производитель объявил дату и место начала продаж.

На первый взгляд, предварительные версии Oukitel WP300 могут показаться очередным защищенным смартфоном с двумя экранами. Однако производитель подчеркивает, что маленький экран, расположенный рядом с основной камерой "108 МП с ИИ", представляет собой корпус фитнес-трекера, который можно отсоединить и носить на запястье с помощью комплектного ремешка.

Более того, встроенное носимое устройство WP300 может функционировать и как Bluetooth-гарнитура для звонков. Oukitel заявляет, что их будущий "первый в мире модульный защищенный смартфон промышленного класса" обладает еще большей универсальностью, поскольку большая часть его задней панели может использоваться как мощный светодиодный фонарь для походов или чрезвычайных ситуаций.

WP300 также позиционируется как устройство с батареей емкостью 16 000 мАч, поддерживающее обратную зарядку других устройств, таких как экшн-камеры, дроны или другие смартфоны, хотя скорость зарядки не будет высокой, так как ограничена мощностью 18 Вт.

Сам телефон также будет заряжаться довольно долго при мощности 45 Вт. Кроме того, сочетание сверхвысокой емкости аккумулятора и корпуса с защитой IP68/IP69/MIL-STD-810H делает WP300 очень толстым, его толщина составляет 23,2 мм, в отличие от 8 мм модели Honor Power с батареей на 8000 мАч.

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#oukitel #bluetooth #honor power #wp300
Источник: notebookcheck.net
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