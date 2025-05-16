Lenovo ThinkCentre Neo 50q QC оснащен оперативной памятью до 32 ГБ и встроенным NPU для задач связанных с искусственным интеллектом

ThinkCentre Neo 50q QC – это ультракомпактный компьютер под управлением Windows 11, оптимизированный для локального применения ИИ-приложений. Отличительной особенностью этого мини-ПК от Lenovo является отсутствие процессоров AMD или Intel — этот мини-ПК построен на базе ARM-чипсета Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), совместимом с Windows 11, но имеющем некоторые ограничения при эмуляции отдельных x86-приложений. Тем не менее процессор оснащен встроенным NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом, и обеспечивает производительность до 45 TOPS.

Официальный анонс ThinkCentre Neo 50q QC состоялся достаточно давно, и теперь он наконец-то появился на некоторых европейских рынках. В Германии его стоимость начинается от 647 евро. Конфигурацию мини-ПК можно расширить до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X вместо стандартных 16 ГБ, что обойдется в дополнительные 70 евро. Это может быть разумным вложением, так как оперативная память распаяна на плате и не подлежит апгрейду после покупки.

Базовая комплектация также включает в себя 256 ГБ PCIe SSD, который в дальнейшем можно заменить на модуль объемом до 1 ТБ или дополнить вторым M.2 PCIe 4.0 SSD. Поддержка WiFi 6E и Bluetooth 5.3 потребует доплаты в размере 20 евро. Второй порт DisplayPort и VGA завершают список доступных опций в конфигураторе Lenovo.

Габариты ThinkCentre Neo 50q QC составляют примерно 17,8 x 3,6 x 18,3 см. На передней панели расположены один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и один порт USB Type-C. Задняя панель включает в себя два порта USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, два порта USB Type-C, а также порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a.