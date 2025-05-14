Также в будущем планируется внедрение ИИ-помощника Gemini в систему Google Wear OS.

Вместе с новым дизайном Material 3 Expressive и Android 16, Google представила Wear OS 6, следующее значительное обновление операционной системы для Pixel Watch 3 и других совместимых умных часов от сторонних производителей.

Google особо отмечает, что обновление Wear OS 6 способно увеличить время работы аккумулятора до 10%. Обновленный дизайн основан на принципах Material 3 Expressive и характеризуется более насыщенными цветами и полностью переработанной анимацией. Пользовательский интерфейс был дополнительно оптимизирован для круглого дисплея Pixel Watch 3 во многих аспектах, начиная от выбора приложений и ввода PIN-кода, и заканчивая отображением входящих уведомлений.

Новым элементом являются кнопки, расположенные ближе к краям экрана, что позволяет более эффективно использовать доступное пространство. Как демонстрирует Google в представленном трейлере, цветовая палитра может быть синхронизирована между Android 16 и Wear OS 6, чтобы соответствовать внешнему виду смартфонов Pixel и Pixel Watch.

Еще одним нововведением станет интеграция ИИ-ассистента Gemini на Google Wear OS в будущем, который будет поддерживать Google Assistant. Gemini также будет доступен для более ранних версий Wear OS, что позволит пользователям использовать эту функцию без необходимости обновления до последней версии операционной системы.