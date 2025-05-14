Pad 11 оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей

Китайская компания Lenovo официально представила Xiaoxin Pad 11 2025 – обновленную версию своего популярного планшета. Модель позиционируется как одно из наиболее интересных предложений в бюджетном сегменте. Аппаратная основа – процессор MediaTek Dimensity 6300, объем оперативной памяти достигает 8 ГБ. Устройство оснащено 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K, а стартовая цена составляет приблизительно 125 долларов США.

Производительность Xiaoxin Pad 11 обеспечивает чип Dimensity 6300, который, по заверениям Lenovo, превосходит показатели предыдущей версии на 32%. Пользователям доступны конфигурации с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также до 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения посредством карт microSD объемом до 2 ТБ. Планшет использует фирменную разработку Lenovo – Lingjing Engine, которая способствует повышению быстродействия за счет ускорения запуска приложений и улучшения общей отзывчивости системы.

Pad 11 оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Экран сертифицирован TÜV Rheinland как обеспечивающий двухслойную защиту для глаз, что делает его комфортным для длительного чтения или просмотра видео. Предусмотрена поддержка стилуса, который, однако, приобретается отдельно.

Звук обеспечивается системой из четырех динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos, что создает эффект объемного и насыщенного звучания. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 7040 мАч, который, по данным Lenovo, обеспечивает до 11 часов работы в режиме онлайн-обучения и более 1300 часов в режиме ожидания.

В качестве программной платформы используется Tianjiao Learning Hub от Lenovo, которая включает в себя инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как интеллектуальное распознавание контента на экране, субтитры в реальном времени и интерактивные учебные пособия.

Xiaoxin Pad 11 отличается минималистичным дизайном и тонким металлическим корпусом толщиной 7,15 мм. Поддерживается только Wi-Fi подключение, опции мобильной связи отсутствуют.