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10test
Aoostar выпускает мини-ПК GEM12+ Pro с процессором Ryzen 7 Pro 8845HS и встроенным дисплеем
Мини-ПК оснащен интегрированной графикой Radeon 780M, разработанной на архитектуре RDNA 3

Aoostar представила GEM12+ Pro — высокопроизводительный мини-ПК на базе процессора Ryzen 7 Pro 8845HS от AMD. Мини-ПК имеет настраиваемый дополнительный дисплей, встроенный в верхнюю часть корпуса.

В устройстве установлен 8-ядерный, 16-поточный процессор Ryzen 7 Pro 8845HS, основанный на архитектуре Zen 4 и работающий на частоте до 5,1 ГГц. Он оснащен встроенной графикой Radeon 780M, созданной на архитектуре RDNA 3, предлагающей 12 графических ядер, аппаратное декодирование AV1 и до 16 TOPS вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта.

GEM12+ Pro имеет корпус из алюминиевого сплава, размером всего 13 x 13 x 6 см и весом 660 граммов. Он оснащен системой охлаждения с двумя вентиляторами и испарительной камерой с использованием графенового материала VC и поддерживает настройку производительности до 70 Вт через BIOS, с режимами Silent, Balanced и Performance.

Мини-ПК имеет поддержку двухканальной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц и позволяет установить до 96 ГБ ОЗУ. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD. Также имеется выделенный порт OCuLink (PCIe 4.0 x4) для подключения внешней видеокарты.

На передней панели расположены два порта USB4 со скоростью передачи данных 40 Гбит/с, выход DisplayPort и быстрая зарядка PD до 100 Вт. Он также оснащен портом HDMI 2.1, выходом DP 1.4 и может одновременно поддерживать до четырех дисплеев 4K с частотой 120 Гц. Сетевые возможности обеспечиваются двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с на базе Intel I226-V, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Мини-ПК также включает сканер отпечатков пальцев на верхней панели, совместимый с Windows Hello для входа в систему без использования пароля. Встроенный дополнительный экран можно настроить с помощью программного обеспечения Fan 2.0 от Aoostar для отображения статистики системы, часов или изображений.

Рекомендованная розничная цена начинается от $304 США. Продажи уже начались.

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#windows #radeon 780m #aoostar #ryzen 7 pro 8845hs #gem12+ pro
Источник: gizmochina.com
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