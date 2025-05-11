Максимальная яркость монитора составляет 400 нит, а диапазон цветового пространства sRGB равен 110%

Компания Philips представила Evnia 25M2N5200U, 24,5-дюймовый монитор для гейминга, ориентированный на профессиональных киберспортсменов, ценящих скорость, точность и четкость изображения.

В основе монитора лежит IPS-матрица с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 360 Гц, с возможностью разгона до 390 Гц через DisplayPort 1.4. Поддержка технологий Adaptive Sync и Low Input Lag помогает минимизировать разрывы изображения и задержки ввода в динамичных игровых сценах. Время отклика GtG составляет 1 мс, а в режиме Smart MBR снижается до 0,3 мс.

Дисплей сертифицирован VESA DisplayHDR 400, что гарантирует повышенную яркость и контрастность. Технологии Philips SmartContrast и Stark ShadowBoost улучшают видимость в темных областях экрана. Пиковая яркость достигает 400 нит, охват цветового пространства sRGB составляет 110%, а точность цветопередачи ΔE<2, что делает монитор подходящим не только для игр, но и для работы с контентом.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0 (до 240 Гц), DisplayPort 1.4 (с поддержкой 390 Гц), порт USB-B upstream и четыре порта USB-A 5 Гбит/с downstream, один из которых поддерживает быструю зарядку BC 1.2. Также имеются два встроенных динамика мощностью 2 Вт и 3,5-мм разъем для наушников.

Эргономичная подставка обеспечивает полную регулировку наклона, поворота, вращения и высоты в диапазоне 130 мм. Технологии Flicker-Free, LowBlue и SmartUniformity снижают нагрузку на глаза. Для игр предусмотрены предустановленные режимы SmartImage и настраиваемый прицел Smart Crosshair, доступные через экранное меню для оперативной настройки изображения под конкретный жанр игры или предпочтения пользователя.