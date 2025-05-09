Монитор оснащен панелью Gen 4 QD-OLED, поддерживающей разрешение 2560 x 1440 и частоту обновления в 500 Гц

MSI еще не начала глобальные продажи своего первого монитора QD-OLED с частотой 500 Гц. Однако компания уже анонсировала вторую модель, вероятно, более доступную по цене, которая появится в продаже в этом месяце под названием MAG 272QP X50.

Всего через день после объявления о планах глобального выпуска Mini LED монитора, MSI представила еще один новый 27-дюймовый игровой монитор. На этот раз компания вернулась к использованию QD-OLED панелей от Samsung Display в моделе MAG 272QP X50.

Стоит напомнить, что в начале года MSI представила модели MPG 272URX и MPG 272QR X50. На данный момент в продаже имеется только MPG 272URX. MSI недавно анонсировала более дешевую альтернативу MPG 272URX в виде MAG 272UP X24. Теперь то же самое произошло и с MPG 272QR X50, для которого была представлена модель MAG 272QP X50.

По имеющейся информации, обе модели оснащены одинаковой Gen 4 QD-OLED панелью с поддержкой разрешения 2560 x 1440 и частотой обновления 500 Гц. Согласно данным ITHome, MAG 272QP X50 также сертифицирован по стандартам VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500, как и MPG 272QR X50. Время отклика GtG также достигает 0,03 мс.

Согласно информации на сайте, MSI начнет продажи MAG 272QP X50 в Китае 16 мая. ITHome подтверждает, что цена монитора составит около 829 долларов США, что на 138 долларов США дешевле, чем MPG 272URX. Пока неясно, чем именно MAG 272QP X50 отличается от MPG 272QR X50. Однако, как правило, мониторы серии MAG от MSI имеют упрощенную функциональность или меньшее количество портов по сравнению с моделями серии MPG.