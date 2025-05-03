Новый чипсет существенно повысит производительность Nord 5 по сравнению с его предшественником Nord 4

Выход OnePlus Nord 4 состоялся прошлым летом, и теперь неуклонно приближается дата появления его преемника, условно именуемого Nord 5.

Согласно свежей информации от источника в социальной сети, основные характеристики новинки уже известны. Ожидается, что Nord 5 получит плоский OLED-дисплей с разрешением "1,5K" и частотой обновления 120 Гц, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

В качестве аппаратной основы выступит еще не представленный чипсет Dimensity 9400e, вероятно являющийся продвинутой модификацией 9400. Это значительно увеличит производительность Nord 5 по сравнению с предшественником, работавшим на базе Snapdragon 7+ Gen 3 SoC.

Предполагается, что Nord 5 получит 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, аналогичные установленным в Nord 4. Однако емкость аккумулятора будет увеличена до внушительных 7000 мАч против 5500 мАч. Новинка также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт. Дизайн дополнит стеклянная задняя панель и пластиковая рамка, а также два динамика и ИК-порт.

По слухам, цена устройства составит примерно 355 долларов США или 313 евро. Это вся доступная на данный момент информация о смартфоне OnePlus Nord 5.