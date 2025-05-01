ASUS представила новое обновление.

Компания Asus начала выпуск нового крупного обновления для ROG Ally и ROG Ally X. Новое версия обновления, доступное по всему миру, добавляет AMD Fluid Motion Frames 2.1 (AFMF 2.1) на обе игровые портативные консоли.

Официально компания не упоминала об обновлении на своих форумах. Вместо этого пользователи заметили новые графические драйверы, добавляемые на страницы поддержки продуктов Asus.

В частности, Asus выпустила версию V32.0.13031.9000, которая добавляет поддержку AMD Fluid Motion Frames 2.1 (AFMF 2.1) для обоих устройств. Известно, что AFMF 2.1 появился в марте текущего года без каких-либо новых требований к оборудованию по сравнению с AFMF 2. Тем не менее версия 2.1, как говорят, улучшает общее качество изображения, а также дополнительно минимизирует ореолы.

Согласно ранним сообщениям , версия V32.0.13031.9000 может не отображаться для ROG Ally на некоторых рынках.