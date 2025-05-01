Наушники JBL можно удобно подключать как через USB-C, так и с помощью 3,5-миллиметрового кабеля.

JBL представила новые полноразмерные наушники. Они поставляются с передатчиком Smart Tx, что делает их особенно универсальными. Вышеупомянутый передатчик Smart Tx можно использовать для подключения самых разных устройств, включая ноутбуки с USB Type-C, а также бортовые развлекательные системы в самолетах, которые обычно имеют разъем для наушников 3,5 мм. Кроме того, Smart Tx можно использовать в качестве передатчика Auracast и передавать аудиосигналы на другие совместимые устройства. Встроенный сенсорный экран должен обеспечивать легкую настройку и сопряжение.

Эти новые наушники JBL также можно подключать напрямую через USB-C или 3,5-миллиметровый кабель для наушников. Что касается беспроводных подключений, Tour One M3 поддерживает кодеки Bluetooth, такие, как LDAC. Между тем, функция активного шумоподавления (ANC) использует в общей сложности 8 микрофонов и предлагает различные режимы, такие как «Ambient Aware» и «TalkThru». Технология отслеживания положения головы для захватывающего прослушивания также встроена.

JBL указывает срок службы батареи до 70 часов в беспроводном режиме, но с отключенным ANC. С активным шумоподавлением наушники должны работать 34 часа при полной зарядке. При этом передатчик Smart Tx может оказаться узким местом во время путешествий, так как с ним наушники работают всего 18 часов при полной зарядке.