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10test
Samsung может перенести презентацию своей серии Galaxy S26, чтобы лучше конкурировать с iPhone
В таком случае, она может состояться уже в декабре

Вполне ожидаемо, что грядущий Samsung Galaxy S26 Ultra, запланированный к выпуску в январе следующего года, будет оснащен передовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 на всех рынках. В частности, смартфон получит кастомизированную версию этого чипа с приставкой "для Galaxy".

Согласно утечке информации от Digital Chat Station, презентация Snapdragon 8 Elite 2 может состояться в сентябре, а не в октябре, как это было с двумя предыдущими флагманскими чипами Qualcomm.

Одной из причин этого может быть стремление обогнать конкурирующий Dimensity 9500 от MediaTek, чей анонс также ожидается в сентябре. Между двумя производителями чипов, не имеющими собственных производственных мощностей, разгорается жесткая конкуренция, и оба планируют производить свои флагманские процессоры 2025 года на TSMC, используя 3-нм техпроцесс третьего поколения (N3P).

Другая версия заключается в том, что Samsung стремится начать прием предварительных заказов на новую флагманскую серию смартфонов несколько раньше. Если Samsung перенесет презентацию серии Galaxy S26 на месяц раньше, она может состояться уже в декабре 2025 года. Это приведет к тому, что предварительные заказы на Galaxy S25 и Galaxy S26 будут приниматься в один и тот же год. Это также позволит Samsung более эффективно конкурировать с серией iPhone 17, сократив временной интервал между выпуском обоих флагманских семейств.

Digital Chat Station в своем посте углубляется в детали, отмечая, что помимо сентябрьской презентации обоих чипов, флагманские Android-смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite 2 начнут появляться в продаже в октябре. Ожидается, что Snapdragon 8 Elite 2 получит обновленные ядра "Pegasus" от Qualcomm с максимальной тактовой частотой 5 ГГц. Также ожидается поддержка оперативной памяти LPDDR6 и нового графического процессора Adreno 840.

Snapdragon 8 Elite 2 сохранит конфигурацию 2 + 6 ядер, используемую в Snapdragon 8 Elite. Она включает два основных ядра, работающих на частоте 4,32 ГГц (хотя версия "для Galaxy", вероятно, будет разогнана), и шесть производительных ядер, работающих на частоте 3,53 ГГц. По сравнению со Snapdragon 8 Elite, преемник, по слухам, обеспечит прирост производительности на 25%, а графический процессор Adreno 840 – на 30%. Эти данные были опубликованы тем же источником примерно две недели назад.

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#samsung #iphone #dimensity 9500 #galaxy s26 #snapdragon 8 elite 2
Источник: phonearena.com
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