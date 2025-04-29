Впервые вращающийся безель появился десять лет назад в Samsung Gear S2

Похоже, компания Samsung планирует возродить полюбившуюся многим "классическую" модель смарт-часов с вращающимся безелем. Об этом свидетельствует появление наименования Galaxy Watch 8 Classic в документах сертификации. Известно, что в прошлогодней серии Galaxy Watch 7, помимо базовой модели, была представлена новая версия Ultra, но ни одна из них не унаследовала вращающийся безель, бывший отличительной чертой предыдущих поколений.

Ресурс Xpertpick обнаружил знакомый номер модели SM-L505U в списке Bluetooth SIG, на этот раз сопровождаемый названием "Galaxy Watch8 Classic". Несмотря на отсутствие подробностей об устройстве, само название Classic намекает на возвращение вращающегося безеля, который отсутствовал в последней, 7-й серии. Вращающийся безель предоставлял альтернативный способ навигации по интерфейсу, дополняя сенсорный экран.

Упомянутый номер модели впервые появился в базе данных GSMA в 2024 году, однако тогда он не был связан с каким-либо названием или характеристиками.

Впервые Samsung представила вращающийся безель в модели Samsung Gear S2 в 2015 году. До 2021 года смарт-часы Classic от Samsung неизменно оснащались вращающимся безелем, который отсутствовал в серии Galaxy Watch 5, выпущенной в 2022 году. В 2023 году Galaxy Watch 6 Classic вернули эту функцию. Однако в прошлогодней серии Galaxy Watch 7 безель снова исчез, а вместо него появилась новая модель Ultra с более угловатым дизайном.

Важно отметить, что Samsung пока не делала официальных заявлений относительно следующего поколения смарт-часов. Ожидается, что компания проведет мероприятие Galaxy Unpacked 2025 в июле, в рамках которого, предположительно, будут представлены новые модели смарт-часов и складных смартфонов.