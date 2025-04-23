Honor GT Pro оснащён 6,78-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и динамической частотой обновления в пределах от 1 до 144 Гц

Honor расширила свою геймерскую линейку GT, представив Pro-версию. Honor GT Pro – это топовый флагман, обладающий улучшенным чипсетом Snapdragon 8 Elite, квартетом 50-мегапиксельных камер и внушительным аккумулятором на 7200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Остается неясным, будет ли устройство доступно за пределами Китая.

Honor GT Pro оборудован 6,78-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением FHD+ и динамической частотой обновления в диапазоне от 1 до 144 Гц. Утверждается, что панель достигает пиковой яркости до 6000 нит и защищена стеклом Honor Giant Rhino Glass для повышения прочности. GT Pro также получил встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и соответствует стандартам защиты IP68/69.

Внутри Honor GT Pro находится чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Leading Edition), отличающийся разогнанными ядрами процессора Prime Oryon с частотой 4,47 ГГц и графическим процессором, работающим на частоте 1,2 ГГц. Эти значения частот CPU и GPU совпадают с чипом 8 Elite, используемым в серии Samsung Galaxy S25. SoC работает в связке с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объемом 1 ТБ (UFS 4.1).

GT Pro оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами: основной сенсор IMX906, 3-кратный телефото (IMX856) и 120-градусный сверхширокоугольный объектив на задней панели. На фронтальной стороне расположена 22-миллиметровая селфи-камера, размещенная в вырезе. Программное обеспечение основано на MagicOS 9.0, функционирующей на базе Android 15.