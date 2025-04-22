Лицевая панель смартфона оборудована 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и предельной яркостью 5000 нит

Компания Honor выпустила на китайском рынке свою новую модель X60 GT. Устройство позиционируется как бюджетное решение, предлагающее при этом впечатляющую производительность благодаря чипу Snapdragon 8+ Gen 1. Несмотря на то, что этот чипсет использовался во флагманских устройствах 2022 года, он по-прежнему демонстрирует достойные результаты, не уступая некоторым современным чипам среднего класса.

Однако процессор – не единственное преимущество нового смартфона. Одной из ключевых особенностей является аккумулятор большой емкости. Новинка оснащена батареей на 6300 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 80 Вт. По заявлению производителя, устройство способно зарядиться от 0% до 47% всего за 15 минут.

Стоит отметить и наличие функции обходной зарядки, позволяющей смартфону питаться напрямую от сети, минуя аккумулятор. Это помогает избежать перегрева. Для эффективного отвода тепла во время интенсивных нагрузок предусмотрена испарительная камера площадью 5514 мм².

Лицевая панель смартфона оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-панелью с разрешением FHD+ и максимальной яркостью 5000 нит. Дисплейная камера поддерживает разрешение 16 МП, а главная камера на задней панели состоит из 50-мегапиксельного сенсора с OIS и 2-мегапиксельного сенсора глубины.

Среди других характеристик смартфона стоит выделить наличие до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенного хранилища, защиту от пыли и влаги по степени IP65 и операционную систему MagicOS 9.0 на базе Android 15.