Телефон будет оснащён батареей ёмкостью 7550 мАч и AMOLED-дисплеем с разрешением 1220p

В январе Xiaomi представила Redmi Turbo 4, и уже на этой неделе готовится новый анонс. Компания официально заявила, что Redmi Turbo 4 Pro появится в продаже в четверг, 24 апреля.

На сайте Redmi уже есть посвященная этому устройству страница, и, судя по ней, телефон будет очень близок по дизайну к базовой версии. Главное отличие – смартфон станет одним из первых, работающих на новом чипсете Snapdragon 8s Gen 4 премиум-класса. Общий дизайн с двумя задними камерами и плоским экраном с узкими рамками останется прежним, возможно, с небольшими изменениями в цветовых решениях.

Redmi Turbo 4 Pro появился в базе данных China Telecom с подробными характеристиками, раскрывая главную особенность – аккумулятор огромной емкости. Если верить листингу, а обычно это так, новый телефон получит батарею на 7550 мАч. Это станет рекордом для Xiaomi, так как ни один из ее телефонов не имел такой емкости.

Среди других ожидаемых характеристик – двойная камера 50 МП + 8 МП, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1220p и прочный корпус с сертификацией IP66 + IP68 + IP69. Цена, указанная на China Telecom, составляет около 290 долларов США/250 евро.