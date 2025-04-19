Ожидается, что релиз One UI 8 произойдёт примерно одновременно с запуском Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Компания Samsung планирует ускорить выпуск следующей значительной версии своего программного обеспечения. Внутреннее тестирование One UI 8, основанной на Android 16, в настоящее время активно проводится; согласно утечкам информации, публичный релиз ожидается в июле 2025 года. Это станет существенным отклонением от привычного графика вывода обновлений, особенно учитывая трудности, возникшие с выпуском One UI 7 в текущем году.

По информации инсайдера @tarunvats33, One UI 8 в настоящее время проходит внутреннее тестирование на смартфоне Galaxy S25 Ultra. Что еще более примечательно, он также опубликовал список устройств серии Galaxy S, которые предположительно получат это обновление. В него входят: Galaxy S25 (включая Edge), Galaxy S24 (включая FE), Galaxy S23 (включая FE), Galaxy S22 и Galaxy S21 FE.

Ожидается, что выход One UI 8 состоится примерно в то же время, что и запуск Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, которые, по слухам, будут представлены в середине июля. В этом случае Samsung отстанет от релиза Android 16 от Google всего на несколько недель, а не на несколько месяцев.

Хотя детали о функциональных возможностях обновления пока ограничены, предполагается, что One UI 8 будет развивать идеи, представленные в One UI 7. По предварительным данным, стоит ожидать новых возможностей настройки интерфейса, визуальных улучшений, обновленных приложений "Галерея" и "Файловый менеджер", а также улучшенных инструментов для обеспечения конфиденциальности и безопасности, вдохновленных Android 16.