Модель G86 будет представлена как минимум в двух цветовых вариантах: фиолетовом и темно-синем.

Поскольку Moto G85 вышел в свет в июне прошлого года, анонс его последователя не за горами. Информация о стоимости Moto G86 просочилась еще в марте, а сейчас появились первые неофициальные рендеры, демонстрирующие внешний вид устройства.

Примечательно, что дизайн новинки во многом перекликается с серией Edge. Особенно это касается блока камер, который явно напоминает решение, использованное в Edge 60 Fusion.

Источник утечки описывает его как "комбинацию войлока и текстиля". Судя по представленным изображениям, G86 будет доступен как минимум в фиолетовом и темно-синем цветах. Темно-синий вариант, по-видимому, получит более традиционную заднюю крышку, выполненную из искусственной кожи.

Телефон оснащен плоским экраном с тонкими рамками, хотя верхняя и нижняя рамки кажутся несколько шире боковых. Основная камера имеет разрешение 50 Мп и использует неназванный датчик Sony Lytia с оптической стабилизацией изображения. Также заявлена поддержка технологии Dolby Atmos. К сожалению, дата официального анонса пока остается неизвестной, но ожидается, что в Европе стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти составит около 330 евро.