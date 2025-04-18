Название RGB micro-LED от Samsung относится к телевизорам, которые используют подсветку и ЖК-панели, аналогично технологии QLED.

Анонсированный телевизор будет иметь 115 дюймов в диагонали. Ранее уже сообщалось о намерениях Samsung представить телевизор с RGB LED: на выставке CES 2025 компания анонсировала 98-дюймовый 8K RGB micro-LED TV. Тогда заявлялось, что финальный продукт может иметь другие размеры.

Информация поступила от торгового ресурса The Elec, который сообщает, что технология RGB micro-LED TV будет применена в "ультрапремиальной линейке", и за 115-дюймовой моделью последуют другие.

Стоит отметить, что это не традиционный micro-LED телевизор. Принцип его работы схож с OLED, где каждый пиксель излучает собственный свет. Название RGB micro-LED от Samsung относится к телевизорам, использующим подсветку и ЖК-панель, подобно QLED. Однако подсветка способна отображать широкий спектр цветов, а не только один оттенок.

Samsung ранее сообщал, что применение микро-светодиодов вместо мини-светодиодов для подсветки позволит использовать "в три раза больше светодиодов".