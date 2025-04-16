Новый аккумулятор OnePlus располагает ёмкостью батареи в 20 000 мАч и поддерживает зарядку PD мощностью 100 Вт

Вскоре ожидается презентация нового флагмана OnePlus в Китае. Этим смартфоном станет OnePlus 13T, чей запуск намечен на 24 апреля 2025 года. Кроме того, компания планирует представить и новый внешний аккумулятор OnePlus SUPERVOOC мощностью 150 Вт и емкостью 20 000 мАч.

Китайский производитель опубликовал тизер, подтверждающий, что портативное зарядное устройство будет анонсировано 24 апреля 2025 года. Судя по названию, новый аккумулятор OnePlus обладает внушительной емкостью в 20 000 мАч и поддерживает зарядку PD мощностью 100 Вт. Это означает, что он сможет заряжать даже ноутбуки. Он также будет предназначен для зарядки смартфонов, планшетов и дронов. Устройство оснащено несколькими портами, включая 1 порт USB-A, 1 порт USB-C и встроенный кабель USB-C.

Благодаря этому OnePlus SUPERVOOC способен заряжать до трех гаджетов одновременно. Таким образом, OnePlus SUPERVOOC 150W 20,000mAh Power Bank может стать отличным решением для путешественников, а также подойдет для использования в офисе. Ожидается, что OnePlus предложит различные механизмы защиты от перегрева и перезарядки, а также другие функции безопасности, соответствующие международным нормам авиаперевозок.