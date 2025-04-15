Buds 2 могут работать до 13,5 часов в режиме воспроизведения без подзарядки от зарядного кейса.

Компания Nothing CMF, планирующая представить свой новый смартфон в конце апреля, решила предварительно анонсировать беспроводные наушники Buds 2. Ранее предполагалось, что они будут выпущены вместе с Phone 2 Pro.

Buds 2 визуально практически идентичны оригинальным Buds, включая зарядный кейс, но предлагают свежий светло-зеленый вариант расцветки в дополнение к уже знакомым темно-серому и оранжевому цветам CMF.

В обновленной модели используются 11-миллиметровые динамики "PMI" меньшего размера. Однако, они компенсируются технологией Dirac Opteo, гарантирующей превосходное качество звука, чего не было в Buds первого поколения.

Buds 2 получили гибридное шумоподавление с мощностью до 48 дБ, что превышает 42 дБ у предшественника. Также обновлена функция Spatial Audio и обеспечена защита кейса, что позволило увеличить время автономной работы до 9,5 часов.

Производитель заявляет, что Buds 2 способны проработать до 13,5 часов в режиме воспроизведения без подзарядки от кейса. Кроме того, они получили Bluetooth 5.4, защиту IP55 и поддержку Microsoft Swift Pair и Google Fast Pair. Наушники также оснащены встроенным ChatGPT, аналогично телефонам Nothing.