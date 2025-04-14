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10test
KTC выпустила доступный FHD игровой монитор H25T7-3 с частотой обновления экрана 260 Гц
Модель оборудована 24,5-дюймовой панелью с технологией Fast IPS и разрешением 1920x1080 пикселей.

Модель H25T7-3 оснащена 24,5-дюймовой Fast IPS панелью с разрешением 1920x1080 пикселей. Её базовая частота обновления составляет 240 Гц, но её можно разогнать до 260 Гц. Заявленное время отклика составляет 1 мс (GtG), однако KTC пока не предоставила подробную информацию о яркости и цветовом охвате панели.

Несмотря на увеличенную частоту обновления, новая версия в значительной степени сохраняет аппаратное обеспечение предшественника. Более ранняя модель H25T7-2 поддерживала HDR400 и обеспечивала 99% охват sRGB и 90% DCI-P3, что делало её универсальным вариантом для игр и мультимедийных задач. Предыдущая модель также поддерживала адаптивную синхронизацию AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, а также такие функции, как MPRT и режим "баланса темного" для улучшения видимости в темных игровых сценах.

Новый монитор, также скорее всего, унаследует эргономичную подставку с регулировкой высоты, наклона и поворота, а также крепление VESA 100 x 100 мм. Для подключения предусмотрены один DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0 и разъем для наушников. Управление экранным меню осуществляется с помощью 5-позиционного джойстика. Гарантия на монитор составляет 3 года.

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#amd #nvidia #fast ips #ktc #h25t7-3
Источник: gizmochina.com
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