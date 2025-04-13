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10test
Японские технологические гиганты разрабатывают широкополосный оптический SSD
Разработанный образец оптического SSD успешно работает с использованием интерфейса PCIe 5.0.

Японский технологический альянс в составе Kioxia, AIO Core и Kyocera объявил о создании прототипа высокоскоростного твердотельного накопителя (SSD) с оптическим интерфейсом, совместимого со стандартом PCIe 5.0.

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Утверждается, что созданный образец оптического SSD успешно функционирует с использованием PCIe 5.0, интерфейса, обеспечивающего удвоенную пропускную способность по сравнению с PCIe 4.0.

Такой результат был достигнут благодаря интеграции оптического трансивера IOCore от AIO Core и оптоэлектронного модуля OPTINITY, разработанного Kyocera. Этот оптический SSD предназначен для удовлетворения запросов современных приложений, включая генеративный ИИ, где требуется оперативная передача больших массивов данных.

Применение оптических соединений в твердотельных накопителях позволяет преодолеть ограничения, свойственные традиционным электрическим интерфейсам, особенно в крупных дата-центрах.

Компании заявляют о планах по дальнейшему развитию этой технологии и её апробации в реальных условиях для проверки концепции.

Одним из ключевых преимуществ перехода к оптическим технологиям является возможность увеличения физического расстояния между вычислительными мощностями и хранилищем данных без ущерба для производительности и энергоэффективности. Это особенно актуально для дата-центров, занимающих обширные территории.

Другим плюсом является снижение энергопотребления при передаче петабайтов данных, что способствует достижению целей в области устойчивого развития в технологической индустрии.

Цель проекта – создание новых технологий цифровой инфраструктуры, которые позволят снизить энергопотребление в центрах обработки данных более чем на 40% по сравнению с существующими решениями.

#ssd #kioxia #pcie 4.0 #kyocera #aio core #pcie 5. 0
Источник: techradar.com
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