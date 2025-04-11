Обновленная Siri сможет редактировать и отправлять фотографии контактам

Apple работает над долгожданным редизайном Siri уже достаточно давно, и сроки его выхода несколько раз переносились. Согласно свежей информации, обновленная Siri дебютирует этой осенью вместе с релизом iOS 19. Это стало возможным благодаря серьезным изменениям в руководстве Apple, которые были связаны с интеграцией Apple Intelligence в Siri. Кадровые перестановки, по-видимому, позволили перезапустить проект, и теперь компания готова выполнить данные ранее обещания.

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Данные сведения опубликованы The New York Times, на что ссылается 9to5Mac. В публикации утверждается, что Apple планирует выпустить обновленную версию Siri осенью, которая сможет, например, редактировать и отправлять фотографии контактам. Указано, что информация получена от трех инсайдеров, знакомых с планами компании. Так как в отчете упоминается только одна новая функция, остается неясным, будут ли все заявленные ранее возможности Apple Intelligence доступны в осеннем обновлении Siri.

Весьма вероятно, что Apple не ограничится одним лишь добавлением этой функции и представит сразу весь пакет улучшений, анонсированных в прошлом году.

В начале весны Apple сообщила, что более продвинутая и персонализированная Siri потребует больше времени на разработку и появится только «в следующем году». На тот момент точные сроки выхода обновления оставались неизвестными, но теперь похоже, что новые функции будут доступны вместе с выходом iOS 19, который ожидается в сентябре или в последующие месяцы этого года.

Ранее пользователи iPhone жаловались, что Siri часто не может ответить даже на самые простые вопросы. Предполагается, что обновленная Siri исправит эти недостатки.