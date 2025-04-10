Новая модель цифровых часов ожидается этим летом

Casio готовится представить свежее пополнение в своей линейке G-Shock в корпусе GBX-100, которое будет иметь более "пляжный" стиль. Новая модель цифровых часов, разработанная специально для любителей серфинга, ожидается этим летом.

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Линейка G-Shock в корпусе GBX-100 всегда позиционировалась как часы для серферов, предлагая такие функции, как графики приливов и отливов, данные о фазах луны и время восхода и захода солнца, получаемые через Bluetooth из базы данных, содержащей информацию о более чем 3000 прибрежных локаций. Для обеспечения отличной видимости даже при ярком освещении используется высококонтрастный ЖК-экран MIP. Часы также обладают стандартными преимуществами линейки G-Lide, такими как водонепроницаемость до 20 бар и прочный корпус из полимерного материала.

Как сообщается, предстоящая версия часов не претерпит изменений в плане внутренних компонентов – она сохранит ту же систему отслеживания приливов и, вероятно, будет базироваться на модели GBX-100TT-2JF. Главным отличием станет замена обычных непрозрачных цветов на прозрачный корпус и ремешок.

Хотя детали международного релиза пока не подтверждены, G-Shock обычно выпускает такие модели в других регионах в течение нескольких недель после их дебюта в Японии. Ориентировочная дата выхода – июнь.