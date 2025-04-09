Тестирование проводилось на смартфоне Poco F5 Pro, оснащенном процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1

Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm - это чипсет премиум-класса, предназначенный для обеспечения высокой производительности. В его основе лежит восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 3,2 ГГц, а также мощный графический ускоритель Adreno 730, обеспечивающий плавную графику в играх. Он построен на той же архитектуре, что и оригинальный Snapdragon 8 Gen 1, но Qualcomm внесла улучшения в CPU и GPU для повышения общей производительности.

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Чтобы оценить возможности Snapdragon 8 Plus Gen 1 в сравнении с конкурентами, были проведены ряд тестов, используя популярные бенчмарки, такие, как AnTuTu и Geekbench.

AnTuTu - это широко распространенный бенчмарк, который оценивает производительность устройства путем выполнения серии тестов, охватывающих различные компоненты, включая центральный процессор, графический процессор, память и пользовательский интерфейс (UX). Итоговая оценка представляет собой совокупный результат этих отдельных тестов.

В тесте AnTuTu (версия 10) Poco F5 Pro, оснащенный Snapdragon 8 Plus Gen 1, продемонстрировал результат, превышающий 1,3 миллиона баллов. Если рассматривать отдельные компоненты, то процессор набрал 339 745 баллов, графический процессор - 482 109 баллов, память - 237 702 балла, а пользовательский интерфейс (UX) - 241 869 баллов.

Geekbench - это бенчмарк, который предназначен для оценки вычислительных возможностей центрального процессора устройства. Он выполняет ряд реальных и синтетических тестов, таких как обработка изображений, машинное обучение и сжатие файлов, чтобы оценить, насколько эффективно процессор справляется с различными задачами.

В Geekbench (версия 6) Poco F5 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 показал результат 1732 балла в одноядерном тесте и 4361 балл в многоядерном тесте.