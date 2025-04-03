Компания Sony обновит модели телевизоров серий Bravia 8, Bravia 5 и Bravia 2 в 2025 году

Компания Sony представила свою коллекцию телевизоров 2025 года, в которой особое место занимает новая версия OLED-телевизора Bravia 8 Mark II. Этот флагман использует панель QD-OLED. Среди других новинок - модели mini-LED и стандартные LED начального уровня.

Модель Sony Bravia 8, признанная одной из лучших OLED-телевизоров 2024 года, продолжит присутствовать в линейке Sony 2025 года. К ней присоединится 77-дюймовая версия Sony A95L, модель 2023 года, которая также будет оснащена панелью QD-OLED. Флагманская серия телевизоров Sony Bravia 9 mini-LED также переходит в 2025 год, вместе с моделями среднего класса Bravia 5 mini-LED и Bravia 3 LED.

Новая серия Bravia 5 mini-LED будет включать в себя 98-дюймовую модель, первый телевизор компании такого большого размера с технологией mini-LED. Этот телевизор заменит модель Sony X90L, у которого также был экран размером 98 дюймов.

Серия Sony Bravia 8 II будет доступна в вариантах с 55- и 65-дюймовыми экранами. По заявлению Sony, новые модели обеспечивают на 50% более яркое изображение, чем Sony Bravia 8, использующая стандартную панель W-OLED. Sony также утверждает, что новые OLED-дисплеи на 125% ярче, чем у предыдущей флагманской модели A95L.

В серии Bravia 8 II используется процессор XR с технологиями XR Triluminos Max и XR Clear Image. Телевизор имеет дизайн с более тонким корпусом, чем у моделей серии Bravia 8.

Аудиовозможности Bravia 8 II включают Acoustic Surface Audio+, использующую преобразователи, встроенные за дисплеем, превращающие OLED-панель в динамик. Еще одно улучшение Bravia 8 II - два сабвуфера вместо одного, как в моделях серии Bravia 8.

Sony Bravia 5 – это новая серия мини-LED-телевизоров начального уровня, которая будет доступна с размерами экрана 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. По данным Sony, эти телевизоры используют процессор XR и панель XR Backlight Master Drive с локальными зонами затемнения, количество которых в шесть раз больше, чем у модели Sony X90L. Они также поддерживают режимы изображения Studio Calibrated и IMAX Enhanced.

Телевизоры Bravia 5 оснащены технологией Acoustic Multi-Audio, использующей новые магнитные твитеры, расположенные по левой и правой сторонам рамки телевизора, а также направленные вниз динамики X-Balanced.

Sony Bravia 2 II – это новая серия телевизоров начального уровня, оснащенная светодиодной панелью с процессором X1 4K, ранее использовавшимся во флагманских телевизорах компании. Эти модели будут доступны с размерами экрана 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов и поддержкой звука Dolby Atmos и DTS:X.