Телефон будет доступен в двух вариантах встроенной памяти: 256 ГБ и 512 ГБ, так же как и модель S25+

Согласно сведениям, опубликованным Nieuwe Mobiel, стали известны конфигурации памяти и цветовые решения, запланированные к релизу, а также сведения о двух типах чехлов.

Стоит отметить, что 15 апреля может быть датой старта предварительных заказов, а не фактическим днем поступления в продажу. В любом случае, если предзаказ продлится неделю или две, S25 Edge увидит свет к концу апреля.

Телефон будет представлен в двух вариантах объема встроенной памяти: 256 ГБ и 512 ГБ, аналогично S25+. Объем ОЗУ составит 12 ГБ. Также будет доступен выбор из трех цветовых решений: серебристый, черный и синий. Номера моделей для каждой конкретной версии: указаны ниже.

Вместе с телефоном Samsung представит ряд аксессуаров, таких как силиконовый чехол (EF-PS937CJ) и чехол Kindsuit (EF-VS937PL), изготовленный из искусственной кожи. Подобные чехлы уже имеются в наличии для других моделей S25.

Пока что нет информации о стоимости, но, по предварительным данным, Galaxy S25 Edge будет несколько дороже, чем S25+: от 1200 до 1300 евро за версию с 256 ГБ и от 1300 до 1400 евро за вариант с 512 ГБ.