Известно, что события Ghost of Yotei развернутся в 1603 году, спустя три века после Ghost of Tsushima.

Стали известны свежие детали о Ghost of Yotei, продолжении нашумевшей игры Ghost of Tsushima 2020 года. Новые сведения проливают свет на протагониста, которого увидят игроки после релиза в конце текущего года.

В прошлом году Sony через PlayStation Studios анонсировала сиквел успешной Ghost of Tsushima. Трейлер к игре Ghost of Yotei представил нового главного героя и кое-какие другие особенности. Теперь же официальный сайт игры пополнился свежими подробностями.

Уже известно, что события Ghost of Yotei развернутся в 1603 году, спустя три столетия после Ghost of Tsushima, а в центре сюжета окажется девушка по имени Ацу, действующая в окрестностях горы Ётэй, ныне известной как Хоккайдо в современной Японии.

Информация на специальной странице игры гласит, что Ацу намерена отыскать убийц своей семьи. В ходе этого приключения её ждут различные задания, в том числе охота за головами, чтобы заработать средства на путешествие. Упоминается также, что в арсенале Ацу будет разнообразное оружие, включая одати, кусаригаму и парные катаны, часть из которых засветилась в дебютном трейлере.

Разрабатываемая Sucker Punch Productions, студией, принадлежащей PlayStation Studios, Ghost of Yotei должна выйти в 2025 году, хотя конкретная дата пока держится в секрете. Игра станет эксклюзивом для PlayStation 5 и порадует улучшенной производительностью и графикой на PlayStation 5 Pro. Ожидается, что новые подробности будут появляться ближе к дате выхода.