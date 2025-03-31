Пользователи могут ожидать значительное улучшение многозадачности, повышение общей скорости отклика системы и увеличенное время автономной работы.

Предвкушение выхода чипа M5 от Apple нарастает, и, как утверждает Марк Гурман из Bloomberg в своем последнем выпуске новостной рассылки, новые модели iPad Pro и MacBook, как ожидается, будут оснащены этим мощным процессором уже в конце текущего года.

Сообщается, что следующее поколение iPad Pro, имеющее внутренние кодовые обозначения J817, J818, J820 и J821, находится на заключительных этапах тестирования и, как ожидается, поступит в производство в конце текущего года.

Кроме того, Apple планирует внедрить чип M5 в линейку MacBook Pro, вероятно, следуя своему обычному графику ежегодных обновлений. Пользователи MacBook Pro могут рассчитывать на значительный прирост в многозадачности, общей скорости отклика системы и увеличенное время работы от аккумулятора, что особенно актуально для тех, кто работает в мобильном режиме.

Примечательно, что, несмотря на недавний выпуск MacBook Air с чипом M4, Apple, по слухам, также работает над MacBook Air на базе M5. Хотя сроки этого релиза пока неясны.

Известно, что Apple уже активно работает над чипом M6, который, как ожидается, появится примерно в 2026 году и может включать в себя собственную модемную технологию Apple. Интеграция собственного модема позволит Apple еще лучше контролировать оптимизацию оборудования.

Тем не менее, несмотря на растущий ажиотаж вокруг грядущих устройств M5, Гурман сообщает, что серьезная переработка MacBook Pro не ожидается до появления чипа M6, возможно, примерно в 2026 году.