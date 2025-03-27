Кроме того, в Geekbench появился Oppo Find X8 Ultra Satellite Communication Version на базе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm

Недавние записи в базе данных Geekbench позволяют предварительно оценить аппаратную основу серии Find X8. В поле зрения появились две новые модели с индексами PLB110 и PKT110, которые, судя по всему, являются ожидаемыми Oppo Find X8s и Find X8s+.

Ключевым моментом здесь является подтверждение использования чипсета Dimensity 9400 Plus, который компания MediaTek готовится представить и официально анонсирует 11 апреля. Практически нет сомнений в том, что Oppo Find X8s и X8s+ станут первыми устройствами, дебютирующими с этим процессором, демонстрируя его повышенную производительность.

Согласно данным Geekbench, Dimensity 9400 Plus оснащен основным ядром Cortex-X925, работающим на частоте 3,73 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 с частотой 3,30 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. В качестве графического ускорителя указан Mali-G925 Immortalis MC12.

Результаты тестирования показывают, что PLB110 набрал 2770 баллов в одноядерном тесте и 8500 баллов в многоядерном тесте. Это ощутимый прогресс по сравнению с 2605 и 8078 баллами, полученными Dimensity 9400 соответственно, что соответствует примерно 6% улучшению в одноядерном и 5% в многоядерном тесте. Эти показатели могут увеличиться по мере поступления серийных образцов, но первые признаки выглядят многообещающе.

Кроме того, в Geekbench появился Oppo Find X8 Ultra Satellite Communication Version (PKU110). Эта модель, работающая на базе Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, показала результаты в 3134 балла в одноядерном и 9176 баллов в многоядерном тестах. Oppo подтвердила, что эта версия будет оснащена 16 ГБ оперативной памяти и внушительным накопителем на 1 ТБ.

Все три устройства, наряду с Oppo Pad 4 Pro, Watch X2 Mini и Enco Free 4, должны быть представлены 11 апреля в Китае. Вопрос о доступности на глобальном рынке пока остаётся открытым, но, учитывая последние успехи Oppo, более широкий релиз представляется вполне вероятным.