FusionDock Pro 3 оснащен двумя портами Thunderbolt 5, которые позволяют передавать видеосигнал на три монитора одновременно

Компания iVanky выпустила FusionDock Pro 3, новую док-станцию с поддержкой Thunderbolt 5. Эта док-станция использует передовой протокол Thunderbolt 5 и создана для обеспечения сверхскоростного соединения с совместимыми устройствами, которые также должны поддерживать TB5 для реализации всех возможностей.

Согласно информации от производителя, система совместима с MacBook от Apple, но полноценная функциональность доступна только на ПК под управлением Windows с поддержкой Thunderbolt 5. В этом случае пользователи могут подключить два монитора 6K с частотой обновления 60 Гц, три монитора 4K с частотой 144 Гц или два экрана 8K с частотой 60 Гц.

Подключенное устройство может получать питание мощностью до 140 Вт, что позволяет ноутбукам использовать для подключения к док-станции всего один кабель. FusionDock Pro 3 предлагает два порта Thunderbolt 5, способных передавать видеосигнал на три монитора. Кроме того, предусмотрены два порта USB Type-A с пропускной способностью до 10 Гбит/с, один порт со скоростью до 5 Гбит/с, слот для карт SD UHS-II и 3,5-мм разъем для наушников.

На задней панели расположен порт Ethernet с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. При наличии соответствующего маршрутизатора это может быть особенно полезно для передачи файлов в сетевое хранилище, поскольку большинство интернет-соединений работают значительно медленнее.